Осака второй раз в карьере вышла в финал US Open

Японская теннисистка Наоми Осака в полуфинале US Open обыграла американку Дженнифер Брэди со счетом 7:6 (7:1), 3:6, 6:3.

Встреча длилась 2 часа 11 минут. Девятая ракетка мира 9 раз подала навылет и сделала одну двойную ошибку.

В финале Осака встретится с победительницей пары Виктория Азаренко (Белоруссия) — Серена Уильямс (США). Для японки это второй финал US Open — в 2018 году она обыграла Уильямс.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Дженнифер Брэди (США) — Наоми Осака (Япония, 4) — 7:6 (7:1), 3:6, 6:3