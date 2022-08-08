Десятая ракетка мира Эмма Радукану рассказала, что многому научилась после победы в турнире US Open в прошлом году.

«Я делаю то, что люблю, но я добилась успеха намного раньше, чем когда-либо могла себе представить, — приводит слова Радукану сайт Wtatennis. — Я очень горжусь собой в этом смысле. Это был тяжелый год. Я определенно прошла много испытаний и многому научилась. Я думаю, что все будет хорошо, когда US Open завершится. Думаю, что было бы неплохо извлечь все уроки из прошлого года и просто начать все с чистого листа».

В Вашингтоне британская тенниситка уступила россиянке Людмиле Самсоновой ( 6:7 (6:8), 1:6) в четвертьфинале турнира.

19-летняя Радукану выиграла Открытый чемпионат США 2021. Она единственная в мире тенниса, которая смогла выйти в финал и выиграть турнир «Большого шлема» в одиночном разряде, начав его с квалификации. Также на счету британской спорсменки одна победа в турнире WTA.