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Сегодня, 08:29

Радукану — о предстоящем US Open: «Я определенно прошла много испытаний и многому научилась»

Радукану многому научилась после победы на US Open в прошлом году
Алексей Еремин
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Десятая ракетка мира Эмма Радукану рассказала, что многому научилась после победы в турнире US Open в прошлом году.

«Я делаю то, что люблю, но я добилась успеха намного раньше, чем когда-либо могла себе представить, — приводит слова Радукану сайт Wtatennis. — Я очень горжусь собой в этом смысле. Это был тяжелый год. Я определенно прошла много испытаний и многому научилась. Я думаю, что все будет хорошо, когда US Open завершится. Думаю, что было бы неплохо извлечь все уроки из прошлого года и просто начать все с чистого листа».

В Вашингтоне британская тенниситка уступила россиянке Людмиле Самсоновой ( 6:7 (6:8), 1:6) в четвертьфинале турнира.

19-летняя Радукану выиграла Открытый чемпионат США 2021. Она единственная в мире тенниса, которая смогла выйти в финал и выиграть турнир «Большого шлема» в одиночном разряде, начав его с квалификации. Также на счету британской спорсменки одна победа в турнире WTA.

US Open-2022 пройдет с 29 августа по 11 сентября.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/2733274/toronto-media-day-raducanu-eyes-a-clean-slate-sakkari-faces-a-tough-truth
Теннис
US Open
Эмма Радукану
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