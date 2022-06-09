Организаторы «Уимблдона» подтвердили рекордный призовой фонд для теннисистов

Пресс-служба Всеанглийского клуба лаун-тенниса сообщила, что общий призовой фонд «Уимблдона» в 2022 году составит 47 миллионов евро. Это станет рекордной суммой в истории теннисного турнира.

Победители в мужском одиночном и женском одиночном разрядах получат по 2,37 миллиона евро. Общий призовой фонд турнира увеличился на 11,1 процента по сравнению с 2021 годом.

Организаторы «Уимблдона» увеличили на 26 процентов призовые для участников квалификационных соревнований.

8 июня президент МОК Томас Бах заявил, что решение организаторов «Уимблдона» запретить российским и белорусским теннисистам участвовать в турнире является политическим и противоречащим принципам честных соревнований.