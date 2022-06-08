Надаль может выступить на Уимблдоне

Испанец Рафаэль Надаль заявил, что сможет выступить на Уимблдоне, если успеет залечить травмы. Ранее 36-летний испанский теннисист выступал на «Ролан Гаррос» с травмированной стопой и делал инъекции, которые лишали ногу чувствительности.

«Я буду на Уимблдоне, если мое тело будет готово к соревнованиям. Уимблдон — не тот турнир, который я хочу пропустить», SkySport Надаля.

36-летний испанец Надаль в финале турнира «Ролан Гаррос» обыграл 23-летнего норвежца Каспера Рууда (6:3, 6:3, 6:0). Теннисист установил рекорд, одержав 14-ю победу на открытом чемпионате Франции.