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Сегодня, 15:02

Надаль может выступить на Уимблдоне

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Испанец Рафаэль Надаль заявил, что сможет выступить на Уимблдоне, если успеет залечить травмы. Ранее 36-летний испанский теннисист выступал на «Ролан Гаррос» с травмированной стопой и делал инъекции, которые лишали ногу чувствительности.

«Я буду на Уимблдоне, если мое тело будет готово к соревнованиям. Уимблдон — не тот турнир, который я хочу пропустить», SkySport Надаля.

36-летний испанец Надаль в финале турнира «Ролан Гаррос» обыграл 23-летнего норвежца Каспера Рууда (6:3, 6:3, 6:0). Теннисист установил рекорд, одержав 14-ю победу на открытом чемпионате Франции.

Рафаэль Надаль
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