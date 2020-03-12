Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Организаторы Уимблдона готовы отменить турнир

16:21

Организаторы Уимблдона готовы рассмотреть возможность отмены соревнований из-за эпидемии коронавируса, сообщает Daily Mail. Соревнования должны состояться с 29 июня по 12 июля.

Это произойдет, если турнир потребуют провести без зрителей. В таком случае болельщикам возместят стоимость билетов.

Ранее стало известно, что мелкие турниры расширили сетки, чтобы компенсировать отмену соревнований в Индиан-Уэллсе. Также три игрока топ-20 попросили wild card на «Челленджер» в Лилле, который пройдёт на следующей неделе.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир