Организаторы Уимблдона готовы отменить турнир

Организаторы Уимблдона готовы рассмотреть возможность отмены соревнований из-за эпидемии коронавируса, сообщает Daily Mail. Соревнования должны состояться с 29 июня по 12 июля.

Это произойдет, если турнир потребуют провести без зрителей. В таком случае болельщикам возместят стоимость билетов.

Ранее стало известно, что мелкие турниры расширили сетки, чтобы компенсировать отмену соревнований в Индиан-Уэллсе. Также три игрока топ-20 попросили wild card на «Челленджер» в Лилле, который пройдёт на следующей неделе.