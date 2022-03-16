На всех турнирах «Большого шлема» введут тай-брейк до 10 очков в решающем сете

На всех турнирах «Большого шлема» при счете 6:6 в решающем сете матча будет применяться тай-брейк до 10 очков, сообщает пресс-служба «Уимблдона».

Нововведение вступит в силу с Roland Garros в этом году, который пройдет с 22 мая по 5 июня.

Как сообщается в заявлении на сайте «Уимблдона», правило будет применяться ко всем турнирам «Большого шлема» в квалификационных турнирах, мужских и женских одиночных разрядах, парных разрядах, соревнованиях на инвалидных колясках и юниорских соревнованиях в одиночном разряде.

Ранее на «Уимблдоне» играли тай-брейк до 7 очков в решающем сете при счете 12:12, на US Open — при счете 6:6. На Australian Open проводился тай-брейк до 10 очков при счете 6:6, а на Roland Garros играли решающий сет без тай-брейка до разницы в два гейма после счета 6:6.