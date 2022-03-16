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Сегодня, 13:45

На всех турнирах «Большого шлема» введут тай-брейк до 10 очков в решающем сете

Иван Торопцев
Корреспондент
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На всех турнирах «Большого шлема» при счете 6:6 в решающем сете матча будет применяться тай-брейк до 10 очков, сообщает пресс-служба «Уимблдона».

Нововведение вступит в силу с Roland Garros в этом году, который пройдет с 22 мая по 5 июня.

Как сообщается в заявлении на сайте «Уимблдона», правило будет применяться ко всем турнирам «Большого шлема» в квалификационных турнирах, мужских и женских одиночных разрядах, парных разрядах, соревнованиях на инвалидных колясках и юниорских соревнованиях в одиночном разряде.

Ранее на «Уимблдоне» играли тай-брейк до 7 очков в решающем сете при счете 12:12, на US Open — при счете 6:6. На Australian Open проводился тай-брейк до 10 очков при счете 6:6, а на Roland Garros играли решающий сет без тай-брейка до разницы в два гейма после счета 6:6.

Источник: https://www.wimbledon.com/en_GB/news/articles/2022-03-16/grand_slam_tournaments_jointly_announce_10point_final_set_tiebreak_at_six_games_all.html
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