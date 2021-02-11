Рублев вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев 11 февраля в матче 2-го круга Australian Open в трех сетах обыграл бразильца Тиагу Монтейру — 6:4, 6:4, 7:6 (10:8). Матч длился два часа и десять минут.

Следующим соперником Рублева будет победитель в паре Фелисиано Лопес (Испания) — Лоренцо Сонего (Италия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 7) — Тиагу Монтейру (Бразилия) — 6:4, 6:4, 7:6 (10:8)