Рублев вышел в третий круг Australian Open
06:19
Российский теннисист Андрей Рублев 11 февраля в матче 2-го круга Australian Open в трех сетах обыграл бразильца Тиагу Монтейру — 6:4, 6:4, 7:6 (10:8). Матч длился два часа и десять минут.
Следующим соперником Рублева будет победитель в паре Фелисиано Лопес (Испания) — Лоренцо Сонего (Италия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 7) — Тиагу Монтейру (Бразилия) — 6:4, 6:4, 7:6 (10:8)
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