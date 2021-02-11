Рублев прокомментировал выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии

Российский теннисист Андрей Рублев во флеш-интервью 11 февраля после матча с Тиагу Монтейру прокомментировал выход в третий круг Australian Open.

«Конечно, матч был очень тяжелый и энергозатратный. Я знал стиль игры Монтейру, мы с ним несколько раз тренировались. Хорошо, что удалось в трех сетах все закончить. Эти матчи уже никак не сравнить с ATP Cup, формат другой, нагрузка больше, так что надо тратить больше сил», — заявил 23-летний россиянин.

Следующим соперником Рублева будет победитель в паре Фелисиано Лопес (Испания) — Лоренцо Сонего (Италия).