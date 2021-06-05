Берреттини обыграл Квон Сун Ву в третьем раунде Roland Garros
5 июня 2021, 23:10
Итальянский теннисист Маттео Берреттини победил корейца Квон Сун Ву (7:6 (8:6), 6:3, 6:4) в третьем раунде Roland Garros в мужском одиночном разряде.
Матч продолжался два часа и 14 минут. В следующем раунде Берреттини сыграет с победителем пары Доминик Кепфер (Германия) — Роджер Федерер (Швейцария).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Маттео Берреттини (Италия, 9) — Квон Сун Ву (Корея) — 7:6 (8:6), 6:3, 6:4
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