Берреттини обыграл Квон Сун Ву в третьем раунде Roland Garros

Итальянский теннисист Маттео Берреттини победил корейца Квон Сун Ву (7:6 (8:6), 6:3, 6:4) в третьем раунде Roland Garros в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и 14 минут. В следующем раунде Берреттини сыграет с победителем пары Доминик Кепфер (Германия) — Роджер Федерер (Швейцария).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Маттео Берреттини (Италия, 9) — Квон Сун Ву (Корея) — 7:6 (8:6), 6:3, 6:4