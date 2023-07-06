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Сегодня, 11:57

Ольховский заявил, что Касаткина показывает очень солидный теннис

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший российский теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о победе россиянки Дарьи Касаткиной во втором круге Уимблдона.

«Касаткина играла хорошо перед Уимблдоном на турнире в Бирмингеме. Дарья показывает очень солидный и уверенный теннис. На Уимблдоне она показывает продолжение той хорошей игры, которая была на подготовительном турнире. Возможная встреча с Азаренко дальше? Это точно будет очень интересный матч», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Касаткина обыграла британку Джоди Беррейдж в двух сетах (6:0, 6:2).

В третьем круге Касаткина сыграет с победительницей матча Виктория Азаренко (Белоруссия) — Надя Подороска (Аргентина).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-ol-hovskij-kasatkina-pokazy-vaet-ochen-solidny-j-tennis/
Теннис
Уимблдон
Андрей Ольховский
Дарья Касаткина
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