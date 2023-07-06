Чесноков считает, что Маннарино является неудобным соперником для Медведева

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков заявил, что французский теннисист Адриан Маннарино является неудобным соперником для россиянина Даниила Медведева на травяном покрытии, поэтому их матч во втором круге Уимблдона будет упорным.

«Медведеву достался соперник из четвертой сотни мирового рейтинга, тот примерно так и сыграл, никаких шансов обыграть Даниила у него изначально не было. Что касается Маннарино, то вчера он просто разгромил Шевченко. Я не знаю, кто выиграет — Медведев или Маннарино. По идее, Медведев должен выигрывать, но француз для него является неудобным соперником, матч будет упорным. Маннарино на траве неудобен не только для Даниила. Если бы они играли на грунте, то Медведев выиграл бы 10 матчей из 10, потому что Маннарино отвратительно играет на этом покрытии. А на траве француз однажды чуть не обыграл Роджера Федерера. Если бы все турниры проходили на траве, Маннарино занимал бы не 35-е место в мировом рейтинге, а уверенно входил бы в топ-15», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Матч Медведев — Миннарино пройдет 6 июля.