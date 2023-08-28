Ольховский считает, что Прозорова может обыграть Возняцки на US Open

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что российская теннисистка Татьяна Прозорова имеет неплохие шансы на победу над бывшей первой ракеткой мира датчанкой Каролин Возняцки в матче первого круга Открытого чемпионата США.

«Татьяна молодец, что прошла квалификацию, для нее будет хорошим опытом выступление в основной сетке турнира Большого шлема. Сейчас непонятно, в какой форме Возняцки, она сыграла не так много матчей после возвращения, но после долгого перерыва возвращаться всегда непросто. Для Возняцки Татьяна точно не будет подарком, все-таки она уже сыграла тут несколько матчей, выиграла их и почувствовала уверенность в своих силах, поэтому я думаю, что Прозорова имеет хорошие шансы на победу», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Свентек из Польши.