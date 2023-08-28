Заключительный в текущем сезоне турнир серии «Большого шлема» — US Open начнется 28 августа. Матчи первого круга в женском одиночном разряде пройдут 28 и 29 августа.

«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции матчей US Open-2023. Видеотрансляции игр будут доступны по подписке EurosportPlayer и в соцсети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

Участники и пары первого раунда US Open-2023:

Свентек (Польша, 1) — Петерсон (Швеция)

Нгунуе (США) — Сэвилл (Австралия)

Дэвис (США) — Ковинич (Черногория)

Юван (Словакия) — Коччиаретто (Италия, 29)

Остапенко (Латвия, 20) — Паолини (Италия)

Корне (Франция) — Аванесян (Россия)

Грабер (Австрия) — Ван Сиюй (Китай)

Пера (США) — В.Кудерметова (Россия, 16)

Квитова (Чехия, 11) — Буча (Испания)

Прозорова (Россия) — Возняцки (Дания)

Биррелл (Австралия) — Брэди (США)

Соснович (Белоруссия) — Линетт (Польша, 24)

Мертенс (Бельгия, 32) — Бьорклунд (Швеция)

Коллинс (США) — Л.Фрухвиртова (Чехия)

Гадецки (Австралия) — М.Андреева (Россия)

Зигемунд (Германия) — Гауфф (США, 6)

Рыбакина (Казахстан, 4) — Костюк (Украина)

Удварди (Венгрия) — Томлянович (Австралия)

Калинская (Россия) — Синякова (Чехия)

Дэй (США) — Кристя (Румыния, 30)

Азаренко (Белоруссия 18) — Ферро (Франция)

Чжу Линь (Китай) — Шериф (Египет)

Миядзаки (Великобритания) — Бетова (Россия)

Рахимова (Россия) — Бенчич (Швейцария, 15)

Мухова (Чехия, 10) — Хантер (Австралия)

Фрех (Польша) — Наварро (США)

Грачева (Франция) — Таунсенд (США)

Стивенс (США) — Хаддад Майя (Бразилия, 19)

Калинина (Украина, 28) — Соррибес Тормо (Испания)

Волынец (США) — Ван Синьюй (Китай)

Шмидлова (Словакия) — Байндль (Украина)

Масарова (Испания) — Саккари (Греция, 8)

Гарсия (Франция, 7) — Ван Яфань (Китай)

Бултер (Великобритания) — Парри (Франция)

Стирнс (США) — Томова (Болгария)

Таусон (Дания) — Потапова (Россия, 27)

Александрова (Россия, 22) — Фернандес (Канада)

Жаккемо (Франция) — Цуренко (Украина)

Тревизан (Италия) — Путинцева (Казахстан)

Хан На Ли (Южная Корея) — Вондрушова (Чехия, 9)

Самсонова (Россия, 14) — Лю (США)

Бегу (Румыния) — Корпатч (Германия)

Викмайер (Бельгия) — Звонарева (Россия)

Рус (Нидерланды) — Киз (США, 17)

Свитолина (Украина, 26) — Фридзам (Германия)

Павлюченкова (Россия) — Кроули (США)

Тиг (Румыния) — Марино (Канада)

Джорджи (Италия) — Пегула (США, 3)

Жабер (Тунис, 5) — Осорио (Колумбия)

Носкова (Чехия) — Бренль (США)

Мария (Германия) — Мартич (Хорватия)

Крюгер (США) — Бузкова (Чехия, 31)

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Подороска (Аргентина)

Стрыцова (Чехия) — Канепи (Эстония)

Монтгомери (США) — Лис (Германия)

Бронцетти (Италия) — Крейчикова (Чехия, 12)

Касаткина (Россия, 13) — Паркс (США)

Богдан (Румыния) — Кенин (США)

Миннен (Бельгия) — В.Уильямс (США)

Викери (США) — Векич (Хорватия, 21)

Плишкова (Чехия, 25) — Русе (Румыния)

Доулхайд (США) — Бурель (Франция)

Блинкова (Россия) — Бэрредж (Великобритания)

Заневска (Бельгия) — Соболенко (Белоруссия, 2)

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин, женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».