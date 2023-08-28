US Open: сетка женского турнира — все участники и пары первого раунда
Заключительный в текущем сезоне турнир серии «Большого шлема» — US Open начнется 28 августа. Матчи первого круга в женском одиночном разряде пройдут 28 и 29 августа.
«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции матчей US Open-2023. Видеотрансляции игр будут доступны по подписке EurosportPlayer и в соцсети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).
Участники и пары первого раунда US Open-2023:
Свентек (Польша, 1) — Петерсон (Швеция)
Нгунуе (США) — Сэвилл (Австралия)
Дэвис (США) — Ковинич (Черногория)
Юван (Словакия) — Коччиаретто (Италия, 29)
Остапенко (Латвия, 20) — Паолини (Италия)
Корне (Франция) — Аванесян (Россия)
Грабер (Австрия) — Ван Сиюй (Китай)
Пера (США) — В.Кудерметова (Россия, 16)
Квитова (Чехия, 11) — Буча (Испания)
Прозорова (Россия) — Возняцки (Дания)
Биррелл (Австралия) — Брэди (США)
Соснович (Белоруссия) — Линетт (Польша, 24)
Мертенс (Бельгия, 32) — Бьорклунд (Швеция)
Коллинс (США) — Л.Фрухвиртова (Чехия)
Гадецки (Австралия) — М.Андреева (Россия)
Зигемунд (Германия) — Гауфф (США, 6)
Рыбакина (Казахстан, 4) — Костюк (Украина)
Удварди (Венгрия) — Томлянович (Австралия)
Калинская (Россия) — Синякова (Чехия)
Дэй (США) — Кристя (Румыния, 30)
Азаренко (Белоруссия 18) — Ферро (Франция)
Чжу Линь (Китай) — Шериф (Египет)
Миядзаки (Великобритания) — Бетова (Россия)
Рахимова (Россия) — Бенчич (Швейцария, 15)
Мухова (Чехия, 10) — Хантер (Австралия)
Фрех (Польша) — Наварро (США)
Грачева (Франция) — Таунсенд (США)
Стивенс (США) — Хаддад Майя (Бразилия, 19)
Калинина (Украина, 28) — Соррибес Тормо (Испания)
Волынец (США) — Ван Синьюй (Китай)
Шмидлова (Словакия) — Байндль (Украина)
Масарова (Испания) — Саккари (Греция, 8)
Гарсия (Франция, 7) — Ван Яфань (Китай)
Бултер (Великобритания) — Парри (Франция)
Стирнс (США) — Томова (Болгария)
Таусон (Дания) — Потапова (Россия, 27)
Александрова (Россия, 22) — Фернандес (Канада)
Жаккемо (Франция) — Цуренко (Украина)
Тревизан (Италия) — Путинцева (Казахстан)
Хан На Ли (Южная Корея) — Вондрушова (Чехия, 9)
Самсонова (Россия, 14) — Лю (США)
Бегу (Румыния) — Корпатч (Германия)
Викмайер (Бельгия) — Звонарева (Россия)
Рус (Нидерланды) — Киз (США, 17)
Свитолина (Украина, 26) — Фридзам (Германия)
Павлюченкова (Россия) — Кроули (США)
Тиг (Румыния) — Марино (Канада)
Джорджи (Италия) — Пегула (США, 3)
Жабер (Тунис, 5) — Осорио (Колумбия)
Носкова (Чехия) — Бренль (США)
Мария (Германия) — Мартич (Хорватия)
Крюгер (США) — Бузкова (Чехия, 31)
Чжэн Циньвэнь (Китай) — Подороска (Аргентина)
Стрыцова (Чехия) — Канепи (Эстония)
Монтгомери (США) — Лис (Германия)
Бронцетти (Италия) — Крейчикова (Чехия, 12)
Касаткина (Россия, 13) — Паркс (США)
Богдан (Румыния) — Кенин (США)
Миннен (Бельгия) — В.Уильямс (США)
Викери (США) — Векич (Хорватия, 21)
Плишкова (Чехия, 25) — Русе (Румыния)
Доулхайд (США) — Бурель (Франция)
Блинкова (Россия) — Бэрредж (Великобритания)
Заневска (Бельгия) — Соболенко (Белоруссия, 2)
Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин, женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».