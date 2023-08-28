Последний в текущем сезоне турнир серии «Большого шлема» — US Open стартует 28 августа. Матчи первого круга в мужском одиночном разряде пройдут 28 и 29 августа.

«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции матчей US Open-2023. Видеотрансляции игр будут доступны по подписке EurosportPlayer и в соцсети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

Участники и пары первого раунда US Open-2023:

Алькарас (Испания, 1) — Кепфер (Германия)

Харрис (ЮАР) — Пелья (Аргентина)

Ван де Зандсхулп (Голландия) — Томпсон (Австралия)

Галан (Колумбия) — Эванс (Великобритания, 26)

Грикспор (Голландия, 24) — Филь (Франция)

Кублер (Австралия) — Арнальди (Италия)

Коккинакис (Австралия) — Ю Сю Су (Тайвань)

Шевченко (Россия) — Норри (Великобритания, 16)

Зверев (Германия, 12) — Вукич (Австралия)

Альтмайер (Германия) — Лестьен (Франция)

Маррей (Великобритания) — Муте (Франция)

Молкан (Словакия) — Димитров (Болгария)

Этчеверри (Аргентина, 30) — Виртанен (Финляндия)

Вавринка (Швейцария) — Нисиока (Япония)

Морено де Альборан (США) — Сонего (Италия)

Ханфманн (Германия) — Синнер (Италия, 6)

Медведев (Россия, 3) — Балаж (Венгрия)

Пурселл (Австралия) — О'Коннелл (Австралия)

Дакворт (Япония) — Мелигени Альвес (Бразилия)

Баэс (Аргентина) — Чорич (Хорватия, 27)

Ярри (Чили, 23) — Ван Аш (Франция)

Рамос-Винолас (Испания) — Михельсен (США)

У Ибин (Китай) — Лайович (Сербия)

Скатов (Казахстан) — Де Минаур (Австралия, 12)

Хачанов (Россия, 11) — Ммо (США)

Диас Акоста (Аргентина) — Изнер (США)

Албот (Румыния) — Дрэпер (Великобритания)

Хеслер (Швейцария) — Хуркач (Польша, 17)

Умбер (Франция, 29) — Берреттини (Италия)

Шварцман (Аргентина) — Риндеркнех (Франция)

Даниэль (Япония) — Монфис (Франция)

Руусувуори (Финляндия) — Рублев (Россия, 8)

Рууд (Норвегия) — Нава (США)

Вольф (США) — Чжан Чжичжэнь (Китай)

Хиджиката (Австралия) — Котов (Россия)

Фучович (Венгрия) — Корда (США, 31)

Маннарино (Франция, 22) — Ватануки (Япония)

Гаске (Франция) — Маросан (Венгрия)

Офнер (Австрия) — Боргес (Португалия)

Тиен (США) — Тиафо (США, 10)

Пол (США, 14) — Травалья (Италия)

Сафиуллин (Россия) — Чеккинато (Италия)

Ивашко (Белоруссия) — Черундоло (Аргентина)

Жирон (США) — Давидович Фокина (Испания, 21)

Бублик (Казахстан, 25) — Тим (Австрия)

Качин (Аргентина) — Шелтон (США)

Карацев (Россия) — Лехечка (Чехия)

Кабальес Баэна (Испания) — Руне (Дания, 4)

Циципас (Греция, 7) — Раонич (Канада)

Стрикер (Швейцария) — Попырин (Австралия)

Оли (Франция) — Бонци (Франция)

Квон Сон У (Южная Корея) — Юбенкс (США, 28)

Музетти (Италия, 18) — Дроже (Франция)

Меншик (Чехия) — Баррере (Франция)

Кечманович (Сербия) — Варильяс (Перу)

Джонсон (США) — Фритц (США, 9)

Ожье-Альяссим (Канада, 15) — Макдональд (США)

Делльен (Боливия) — Гойо (Хорватия)

Веселы (Чехия) — Куко (Франция)

Свайда (США) — Черундоло (Аргентина, 20)

Джере (Сербия, 32) — Накашима (США)

Симабукуро (Япония) — Гастон (Франция)

Запата Миральес (Испания) — Куинн (США)

Муллер (Франция) — Джокович (Сербия, 2)

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин, женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».