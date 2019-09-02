Новак Джокович: «Я очень расстроен. Но не хочу говорить о травме»

Сербский теннисист Новак Джокович выразил разочарование тем, что ему пришлось сняться с US Open из-за травмы левого плеча. Серб отказался от борьбы в 1/8 финала со швейцарцем Стэном Вавринкой.

— Это левое плечо, — цитирует AFP Джоковича. — Случился рецидив. Но я не хочу говорить о своей травме. Поздравляю Стэна, желаю ему успехов в дальнейшем. Да, я снялся, но о травме говорить не хочу. Нормально отнесся к тому, что кто-то недовольно гудел, когда я уходил. Не обращаю на это внимания. Я лично других уважаю и надеюсь на ответное уважение. Жаль, что публика не смогла увидеть полноценный матч. Многие люди не поняли, что происходит.

Это все расстраивает. Очень. Но я не первый и не последний, кто снимается на одном из крупнейших турниров года. Мы оценим ситуацию. Я в последнее время проходил много обследований. Но придется все пройти заново, посмотреть на реакцию плеча. Пока планирую сыграть в Токио на турнире с 30 сентября. Посмотрим. Боль была постоянной в течение нескольких недель, иногда удавалось от нее избавиться, иногда — нет.

С двумя титулами и одним полуфиналом мне не на что жаловаться в плане «Большого шлема» в этом году. На этом уровне сезон был отличным. Надеюсь, что смогу сыграть в азиатском туре.