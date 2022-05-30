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Сегодня, 06:04

Матч против Джоковича может стать для Надаля последним в карьере

Сергей Разин
корреспондент
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Рафаэль Надаль.
Фото Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» против серба Новака Джоковича.

«Я в четвертьфинале и просто наслаждаюсь тем, что снова играю здесь. Ситуация сейчас такова, что я не знаю, станет ли следующий матч моим последним в карьере. Я снова прошел через проблемы с ногой. Не знаю, что будет с моей карьерой в ближайшем будущем, поэтому просто стараюсь получать удовольствие и выкладываться по максимуму», — приводит слова Надаля Yahoo! Sport.

Надаль является 21-кратным победителем «Больших шлемов».

Джокович и Надаль встретятся друг с другом в 59-й раз — это самый часто проводимый матч между двумя игроками в Открытой эре. На данный момент на счету 35-летнего серба 30 побед, а у 35-летнего испанца — 28.

Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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