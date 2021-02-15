Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). В нем встретятся два россиянина — Андрей Рублев и Даниил Медведев.

«Медведев и Рублев за последнее время прекрасно выучили друг друга и знают чего ожидать, — цитирует ТАСС Тарпищева. — Поэтому будет точно интересно, но сложно спрогнозировать, кто победит. Рублев играет напористее и агрессивно, Медведев — разнообразнее и более изощрен в технико-тактическом плане. Победит тот, кто справится с эмоциями, у кого окажется сильнее нервная система».

Помимо Рублева и Медведева, в четвертьфинал Australian Open вышел дебютант турниров «Большого шлема» Аслан Карацев, который сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Это уникальное достижение, так впервые в истории Открытой эры тенниса в четвертьфинале турнира серии «Большого шлема» сыграют сразу три россиянина.

Четвертьфинальные встречи пройдут уже сегодня ночью.