Российский теннисист Андрей Рублев после победы над норвежцем Каспером Руудом поделился ожиданиями от матча против соотечественника Даниила Медведева в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

«По крайней мере, один российский игрок будет в полуфинале. Это хорошо. Но матч будет сложный, — цитирует Рублева официальный сайт ATP 15 февраля. - В прошлый раз он победил меня в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Теперь мы встретимся в четвертьфинале Austalian Open. Посмотрим, как получится. Надеюсь, что будет отличная битва и высокий уровень тенниса.

Помимо Рублева и Медведева, в четвертьфинал Australian Open вышел дебютант турниров «Большого шлема» Аслан Карацев, который сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Это уникальное достижение, так впервые в истории Открытой эры тенниса в четвертьфинале турнира серии «Большого шлема» сыграют сразу три россиянина.

Четвертьфинальные встречи пройдут уже сегодня ночью.