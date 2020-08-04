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Надаль пропустит US Open

21:47
Рафаэль Надаль. Фото US Open
Рафаэль Надаль. Фото US Open
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Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль не примет участия в US Open-2020. Испанец объяснил, что причина такого решения — обеспокоенность в связи с пандемией коронавируса.

«Ситуация по всему миру очень сложная. Число заражений Covid-19 увеличивается, все выглядит так, что мы не контролируем это, — написал Надаль в Twitter. — Я не хотел принимать такое решение, но сейчас предпочту не путешествовать.

US Open-2020 пройдет с 31 августа по 13 сентября.

Надаль четырежды выигрывал US Open, включая победу в прошлогоднем розыгрыше.

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