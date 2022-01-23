Надаль победил Маннарино и вышел в четвертьфинал Australian Open
Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open.
В четвертом круге Надаль победил француза Адриана Маннарино в трех сетах — 7:6 (16:14), 6:2, 6:2.
В четвертьфинале испанец встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия, 3) — Денис Шаповалов (Канада, 14).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Рафаэль Надаль (Испания, 6) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:6 (16:14), 6:2, 6:2
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