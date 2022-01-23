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Сегодня, 09:21

Надаль победил Маннарино и вышел в четвертьфинал Australian Open

Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open
Иван Торопцев
Корреспондент
Рафаэль Надаль.
Фото Twitter

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open.

В четвертом круге Надаль победил француза Адриана Маннарино в трех сетах — 7:6 (16:14), 6:2, 6:2.

В четвертьфинале испанец встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия, 3) — Денис Шаповалов (Канада, 14).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Рафаэль Надаль (Испания, 6) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:6 (16:14), 6:2, 6:2

Теннис
Australian Open
Адриан Маннарино
Рафаэль Надаль
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