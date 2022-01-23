Пегула обыграла Саккари и вышла в четвертьфинал Australian Open

Американская теннисистка Джессика Пегула в 1/8 финала Australian Open обыграла Марию Саккари из Греции со счетом 7:6 (7:0), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. Американка сделала 6 эйсов и 2 двойные ошибки, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 5. У восьмой ракетки мира 4 подачи навылет и 5 ошибок на второй подаче, а также 2 реализованных брейк-пойнта.

В четвертьфинале Пегула встретится с победительницей матча Эшли Барти (Австралия) — Аманда Анисимова (США).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Джессика Пегула (США, 21) — Мария Саккари (Греция, 5) — 7:6 (7:0), 6:3