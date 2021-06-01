Надаль обыграл Попырина в первом круге Roland Garros
19:52
В матче первого раунда Roland Garros в мужском одиночном разряде испанский теннисист Рафаэль Надаль победил австралийца Алексея Попырина (6:3, 6:2, 7:6 (7:3)).
В активе Надаля семь эйсов и четыре реализованных брэйкпоинта при пяти двойных ошибках. У его соперника восемь эйсов, один успешный брэйкпоинт и пять двойных.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Рафаэль Надаль (Испания, 3) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:3, 6:2, 7:6 (7:3)
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю