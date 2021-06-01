Надаль обыграл Попырина в первом круге Roland Garros

В матче первого раунда Roland Garros в мужском одиночном разряде испанский теннисист Рафаэль Надаль победил австралийца Алексея Попырина (6:3, 6:2, 7:6 (7:3)).

В активе Надаля семь эйсов и четыре реализованных брэйкпоинта при пяти двойных ошибках. У его соперника восемь эйсов, один успешный брэйкпоинт и пять двойных.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания, 3) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:3, 6:2, 7:6 (7:3)