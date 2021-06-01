Организаторы турниров «Большого шлема» выступили с заявлением после снятия Осаки с Roland Garros

Организаторы турниров «Большого шлема» выступили с совместным заявлением по поводу снятия японки Наоми Осаки с Roland Garros.

«От имени «Больших шлемов» мы хотим предложить Наоми поддержку и помощь в любых вопросах. Она исключительная спортсменка, и мы с нетерпением ждем ее возвращения, как только она сочтет нужным.

Психическое здоровье – это очень сложный вопрос, который заслуживает нашего внимания. Мы благодарим Наоми за то, что она поделилась своими словами о давлении и тревогах, которые она испытывает.

Мы продолжим улучшать условия пребывание игроков на наших турнирах. Изменения не должны зависеть от рейтинга или статуса. Спорт требует правил и норм, чтобы ни один игрок не имел несправедливого преимущества по сравнению с другим. Мы намерены работать ради улучшений вместе с игроками, турами, журналистами и теннисным сообществом», - приводит заявление организаторов журналист Бен Ротенберг в Twitter.

A new statement from the four Grand Slams in the wake of Naomi Osaka’s withdrawal from the French Open: pic.twitter.com/7gVNubz6mj — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) June 1, 2021

31 мая Осака снялась с Roland Garros. Ранее она объявила об отказе от общения с журналистами. Наоми объяснила протест психологическими проблеми, но организаторы все равно оштрафовали ее и пригрозили дисквалификацией.