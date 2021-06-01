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Александрова обыграла Винус Уильямс на старте Roland Garros

19:04
Екатерина Александрова. Фото Roland Garros.
Екатерина Александрова. Фото Roland Garros.
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Российская теннисистка Екатерина Александрова победила американку Винус Уильямс (6:3, 6:1) в матче первого раунда Roland Garros в женском одиночном разряде.

Для победы россиянке хватило 58 минут. В ее активе четыре эйса и шесть реализованных брэйкпоинтов при одной двойной ошибке. У ее соперницы один эйс, пять двойных и два успешных брэйкпоинта.

Следующей соперницей Александровой станет Барбора Крейчикова (Чехия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 32) — Винус Уильямс (США) — 6:3, 6:1

Ван Цян (Китай) — Си Сувэй (Тайвань) — 2:6, 6:4, 7:5

Анетт Контавейт (Эстония, 30) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:0

Кристина Младенович (Франция) — Анна Шмидлова (Словакия, Q) — 6:4, 6:0

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