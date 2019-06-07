Надаль обыграл Федерера и вышел в финал Roland Garros

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал турнира "Большого шлема" Roland Garros. В полуфинале испанец обыграл швейцарца Роджера Федерера со счетом 6:3, 6:4, 6:2.

В финале Надаль сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) – Доминик Тим (Австрия).

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Роджер Федерер (Швейцария, 3) – 6:3, 6:4, 6:2