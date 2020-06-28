Надаль может пропустить один из турниров «Большого шлема»

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль может отказаться от участия в Открытом чемпионате Франции или Открытом чемпионате США, сообщает ESPN.

Открытый чемпионат Франции изначально должен был пройти с 25 мая по 7 июня, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на период с 27 сентября по 11 октября. «Ролан Гаррос» станет третьим турниром серии «Большого шлема» в текущем сезоне, в январе-феврале прошел Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон был отменен, US Open состоится с 31 августа по 13 сентября.

Надаль является действующим победителем Roland Garros и US Open. В случае неучастия в одном из турниров он потеряет 2 000 очков и может лишиться второй строчки рейтинга.