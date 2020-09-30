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«Мне тяжело ходить». Серена Уильямс объяснила снятие с Roland Garros

14:00
Серена Уильямс объявляет о снятии с Roland Garros. Фото Twitter
Серена Уильямс объявляет о снятии с Roland Garros. Фото Twitter
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Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, почему снялась с розыгрыша Roland Garros. Трехкратная победительница турнира не вышла на матч 2-го круга против Цветаны Пиронковой.

— Я люблю играть в Париже, мне нравится грунт, — сказала Уильямс на пресс-конференции. — Я действительно хотела добиться здесь успеха. Но у меня возникли проблемы с ахиллом. Я не была уверена, что смогу провести тут еще сколько-то матчей. Мне тяжело ходить, так что я попробую восстановиться.

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