«Мне тяжело ходить». Серена Уильямс объяснила снятие с Roland Garros

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, почему снялась с розыгрыша Roland Garros. Трехкратная победительница турнира не вышла на матч 2-го круга против Цветаны Пиронковой.

— Я люблю играть в Париже, мне нравится грунт, — сказала Уильямс на пресс-конференции. — Я действительно хотела добиться здесь успеха. Но у меня возникли проблемы с ахиллом. Я не была уверена, что смогу провести тут еще сколько-то матчей. Мне тяжело ходить, так что я попробую восстановиться.