Мельникова вышла в полуфинал квалификации US Open

Российская теннисистка Марина Мельникова одержала победу в 1/4 финала квалификации US Open. В трех сетах она обыграла австралийку Астру Шарму — 4:6, 7:6 (7:3), 6:1.

Матч длился 2 часа 17 минут. 34-летняя россиянка один раз подала на вылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету 27-летней австралийки 3 эйса, 4 ошибки на подачах и 4 из 11 реализованных брейк-пойнтов.

В полуфианел российская теннисистка сыграет с француженкой Осеан Доден.