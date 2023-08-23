Прозорова победила в 1/4 финала квалификации US Open

Российская теннисистка Татьяна Прозорова вышла в полуфинал квалификации US Open. В трех сетах она обыграла Юлию Готовко из Белорусии.

Матч длился 1 час 48 минут. 19-летняя россиянка сделала 7 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету 23-летней белоруски 6 подач на вылет, 10 ошибок на подачах и 3 из 8 реализованных брейк-пойнтов.

Соперницей российской теннисистки по полуфиналу будет победительница матча Ирина Шиманович — Жаклин Кристиан.