Мельникова не смогла пройти квалификацию «Ролан Гаррос», проиграв второй сет со счета 5:1

Российская теннисистка Марина Мельникова в полуфинале квалификации «Ролан Гаррос» уступила Виктории Томовой из Болгарии со счетом 6:2, 5:7, 6:0.

Встреча продолжалась 2 часа ровно. На счету 33-летней россиянки 3 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 8. Отметим, Мельникова во втором сете вела со счетом 5:1, однако проиграла шесть геймов подряд.

В финале квалификации Томова встретится с победительницей матча Симона Вальтерт (Швейцария) — Ольга Данилович (Сербия).