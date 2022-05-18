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Сегодня, 19:54

Мельникова не смогла пройти квалификацию «Ролан Гаррос», проиграв второй сет со счета 5:1

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Марина Мельникова в полуфинале квалификации «Ролан Гаррос» уступила Виктории Томовой из Болгарии со счетом 6:2, 5:7, 6:0.

Встреча продолжалась 2 часа ровно. На счету 33-летней россиянки 3 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 8. Отметим, Мельникова во втором сете вела со счетом 5:1, однако проиграла шесть геймов подряд.

В финале квалификации Томова встретится с победительницей матча Симона Вальтерт (Швейцария) — Ольга Данилович (Сербия).

Roland Garros
Марина Мельникова
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