Кафельников: «Не тянет Рублев физически, к сожалению»

Чемпион Australian Open-1999 экс-теннисист Евгений Кафельников прокомментировал игру Андрея Рублева в четвертьфинале турнира против Даниила Медведева.

«Не тянет Рублев физически, к сожалению», — написал Кафельников в Twitter.

На данный момент Медведев выиграл первые два сета со счетом 7:5, 6:3.

Четвертьфинал Australian Open. Андрей Рублев — Даниил Медведев. Live!