Кафельников: «Не тянет Рублев физически, к сожалению»
09:09
Чемпион Australian Open-1999 экс-теннисист Евгений Кафельников прокомментировал игру Андрея Рублева в четвертьфинале турнира против Даниила Медведева.
«Не тянет Рублев физически, к сожалению», — написал Кафельников в Twitter.
На данный момент Медведев выиграл первые два сета со счетом 7:5, 6:3.
Четвертьфинал Australian Open. Андрей Рублев — Даниил Медведев. Live!
Не тянет Рублёв физически,к сожалению???— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) February 17, 2021
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