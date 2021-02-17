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Кафельников: «Не тянет Рублев физически, к сожалению»

09:09
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Чемпион Australian Open-1999 экс-теннисист Евгений Кафельников прокомментировал игру Андрея Рублева в четвертьфинале турнира против Даниила Медведева.

«Не тянет Рублев физически, к сожалению», — написал Кафельников в Twitter.

На данный момент Медведев выиграл первые два сета со счетом 7:5, 6:3.

Четвертьфинал Australian Open. Андрей Рублев — Даниил Медведев. Live!

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