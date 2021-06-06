Павлюченкова рассказала, о чем думала во время матча четвертого круга Roland Garros против Азаренко

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о своих мыслях во время матча четвертого круга Roland Garros против белоруски Виктории Азаренко (5:7, 6:3, 6:2).

«Забавно, когда я проиграла первый сет, в начале второго посмотрела на свои кроссовки, на грунт и подумала: «Я так ненавижу грунт. Что я вообще делаю в Париже?» Так себе и говорила.

Прежде всего, очень довольна победой. Всегда говорю, что победа есть победа. Я люблю выигрывать, неважно как. Иногда ужасная победа — это тоже хорошо. Отыгравшись после поражения в первом сете, в котором у меня тоже были шансы, я нашла энергию, чтобы пробиться дальше», — приводит слова Павлюченковой официальный сайт WTA.

В 1/4 финала Roland Garros россиянка сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая обыграла американку Серену Уильямс (6:3, 7:5).