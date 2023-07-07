Ольховский — о выходе Медведева в третий круг Уимблдона: «Действительно хорошая победа»

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над французом Адрианом Маннарино во втором круге Уимблдона-2023 (6:3, 6:3, 7:6 (7:5).

«На мой взгляд, Маннарино очень сложный соперник на траве. Победа действительно хорошая. Даниил играет на столько уверенно, чтобы победить сильного противника на покрытии, которое более удобно сопернику. Дальше посмотрим, как он будет играть, подавать. Главное, чтобы все было хорошо», — сказал Ольховский «СЭ».

В третьем круге турнира Медведев сыграет с победителем матча Маркос Гирон (США) — Мартон Фучович (Венгрия).