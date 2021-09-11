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Медведев рассказал, почему в его ложе всегда только четыре человека

05:12
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Российский теннисист Даниил Медведев после выхода в финал US Open рассказал, почему в его ложе сидят только четыре человека. В полуфинале турнира россиянин переиграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

Даниил Медведев.У Медведева третий финал «Большого шлема» и второй на US Open. Сможет на этот раз обыграть Джоковича?

— Я знаю, что хочу именно так, чтобы в моей ложе сидели только самые близкие. А другим — тоже близким — я даю очень хорошие билеты. Но хочу, чтобы в ложе присутствовали только те, с кем я провожу весь год, с кем работаю, — сказал Медведев.

Второй финалист определится в матче Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).

Решающий матч будет сыгран в воскресенье, 12 сентября. Начало в 23.00 по московскому времени.

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Евгений Козинов все материалы автора

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