Медведев рассказал, почему в его ложе всегда только четыре человека

Российский теннисист Даниил Медведев после выхода в финал US Open рассказал, почему в его ложе сидят только четыре человека. В полуфинале турнира россиянин переиграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

— Я знаю, что хочу именно так, чтобы в моей ложе сидели только самые близкие. А другим — тоже близким — я даю очень хорошие билеты. Но хочу, чтобы в ложе присутствовали только те, с кем я провожу весь год, с кем работаю, — сказал Медведев.

Второй финалист определится в матче Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).

Решающий матч будет сыгран в воскресенье, 12 сентября. Начало в 23.00 по московскому времени.