US Open: когда пройдет турнир в 2023 году

Заключительный в сезоне турнир «Большого шлема» US Open 2023 пройдет с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке (США). На всех кортах — хардовое покрытие.

Открытый чемпионат США (US Open) входит в четверку мейджоров наряду с Открытым чемпионатом Австралии (Мельбурн, Австралия), «Ролан Гаррос» (Париж, Франция) и Уимблдоном (Лондон, Великобритания).

В 2022 году победителем US Open стал испанец Карлос Алькарас. В финале теннисист обыграл норвежца Каспера Рууда (6:4, 2:6, 7:6, 6:3).

В 2021 году Открытый чемпионат США выиграл россиянин Даниил Медведев. Это единственный на данный момент успех российского теннисиста на мейджорах.

«СЭ» будет вести онлайн-трансляции матчей US Open-2023. Видеотрансляции игр будут доступны по подписке EurosportPlayer и в соцсети ВКонтакте (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).