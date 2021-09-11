«Матч ТВ» покажет финал US Open Медведев — Джокович с 46-й минуты
12:31
Телеканал «Матч ТВ» покажет финал US Open между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем. При этом трансляция встречи начнется в 23.55, после прямого эфира матча чемпионата Италии по футболу между «Ромой» и «Сассуоло».
Ориентировочно показ теннисного финала Открытого чемпионата США-2021 на федеральном канале стартует с 46-й минуты. Полностью матч покажет телеканал Eurosport 1.
Финал US Open Медведев — Джокович пройдет 12 сентября и начнется в 23:00 мск.
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