Телеканал «Матч ТВ» покажет финал US Open между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем. При этом трансляция встречи начнется в 23.55, после прямого эфира матча чемпионата Италии по футболу между «Ромой» и «Сассуоло».

Ориентировочно показ теннисного финала Открытого чемпионата США-2021 на федеральном канале стартует с 46-й минуты. Полностью матч покажет телеканал Eurosport 1.

Финал US Open Медведев — Джокович пройдет 12 сентября и начнется в 23:00 мск.