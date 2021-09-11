Губерниев: «Финал US Open — отличный результат, но Медведев может добиться большего»
13:20
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выход Даниила Медведева в финал US Open.
«Медведев — это представитель ярчайшего поколения российского тенниса. Конечно, у него есть шансы на победу. Новак собирается выиграть календарный шлем, поэтому остановить его будет очень тяжело. Даниил начал играть очень умно, он набрал шикарную форму. Финал US Open — отличный результат, но он может добиться большего», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в полуфинале турнира US Open. В трех сетах он переиграл канадца Феликса Оже-Альяссима.
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