Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Губерниев: «Финал US Open — отличный результат, но Медведев может добиться большего»

13:20
Теги:

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выход Даниила Медведева в финал US Open.

«Медведев — это представитель ярчайшего поколения российского тенниса. Конечно, у него есть шансы на победу. Новак собирается выиграть календарный шлем, поэтому остановить его будет очень тяжело. Даниил начал играть очень умно, он набрал шикарную форму. Финал US Open — отличный результат, но он может добиться большего», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в полуфинале турнира US Open. В трех сетах он переиграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Россия — Украина: время начала матча и прямая трансляция
Пенсионерка переломала кости школьнику и успокоила себя чашкой чая
Видео: как не пропустить первые признаки деменции
Врач-реаниматолог назвал возможную причину отравления арбузами
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
1
Офсайд