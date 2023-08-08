Маррей уверен, что Джоковича рано списывать со счетов в борьбе за титулы на турнирах «Большого шлема»

Британский теннисист Энди Маррей считает, что серба Новака Джоковича нельзя недооценивать из-за его поражения от первой ракетки мира Карлоса Алькараса в финале Уимблдона-2023.

«Было бы очень несправедливо уже списывать со счетов Новака Джоковича. Победа Алькараса в финале Уимблдона может знаменовать начало новой эры. Но Джокович выиграл два из трех турниров «Большого шлема» в этом году и был близок к победе в третьем», — цитирует Маррея Tennis World.

На данный момент Алькарас возглавляет рейтинг АТР, набрав 9225 очков. Джокович занимает второю строчку (8795). 36-летний сербский теннисист является рекордсменом по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде — 23.