Маррей отреагировал на снятие Серены Уильямс в первом круге Уимблдона

Британский теннисист Энди Маррей отреагировал на снятие американки Серены Уильямс в первом круге Уимблдона.

«Жестоко для Серены, но центральный корт невероятно скользкий. Двигаться по нему непросто», — написал Маррей в Twitter.

В матче с Александрой Соснович из Белоруссии 39-летняя американка отказалась от продолжения борьбы при счете 3:3 в первом сете. Серена неудачно подскользнулась и не смогла продолжить встречу.