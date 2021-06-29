Маррей отреагировал на снятие Серены Уильямс в первом круге Уимблдона
22:45
Британский теннисист Энди Маррей отреагировал на снятие американки Серены Уильямс в первом круге Уимблдона.
«Жестоко для Серены, но центральный корт невероятно скользкий. Двигаться по нему непросто», — написал Маррей в Twitter.
В матче с Александрой Соснович из Белоруссии 39-летняя американка отказалась от продолжения борьбы при счете 3:3 в первом сете. Серена неудачно подскользнулась и не смогла продолжить встречу.
Дополнительная информация:
Читайте также
2
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю