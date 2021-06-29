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Маррей отреагировал на снятие Серены Уильямс в первом круге Уимблдона

22:45
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Британский теннисист Энди Маррей отреагировал на снятие американки Серены Уильямс в первом круге Уимблдона.

«Жестоко для Серены, но центральный корт невероятно скользкий. Двигаться по нему непросто», — написал Маррей в Twitter.

В матче с Александрой Соснович из Белоруссии 39-летняя американка отказалась от продолжения борьбы при счете 3:3 в первом сете. Серена неудачно подскользнулась и не смогла продолжить встречу.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/andy_murray/status/1409950765343510528

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