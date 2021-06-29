Пегула сыграет с Самсоновой во втором раунде Уимблдона
22:16
Американская теннисистка Джессика Пегула обыграла россиянку Каролин Гарсию (6:3, 6:1) в первом раунде Уимблдона. Ее следующей соперницей станет россиянка Людмила Самсонова.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Джессика Пегула (США, 22) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:3, 6:1
Кори Гауфф (США, 20) — Франческа Джоунс (Великобритания, WC) — 7:5, 6:4
Барбора Крейчикова (Чехия, 14) — Клара Таусон (Дания) — 6:3, 6:2
Марта Костюк (Украина) — Кики Бертенс (Голландия, 17) — 6:3, 6:4
Андреа Петкович (Германия) — Ясмин Паолини (Италия) — 6:4, 6:3
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