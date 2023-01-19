Линетт обыграла Контавейт и в третьем круге Australian Open встретится с Александровой
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт проиграла Магде Линетт из Польши во втором круге Australian Open-2023.
Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 4:6, продолжительность игры — 1 час 52 минуты.
19-я ракетка мира Контавейт 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету 45-й ракетки Линетт — 7 эйсов, 2 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.
В третьем круге турнира «Большого шлема» польская спортсменка встретится с россиянкой Екатериной Александровой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Магда Линетт (Польша) — Анетт Контавейт (Эстония, 16) — 3:6, 6:3, 6:4
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