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Сегодня, 07:17

Шварцман и Давидович Фокина не смогли пробиться в третий круг Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина проиграл американцу Томми Полу во втором круге Australian Open-2023.

Матч завершился со счетом 2:6, 6:2, 7:6 (7:4), 3:6, 4:6. В третьем круге 35-я ракетка мира Пол встретится в победителем пары Дженсон Бруксби (США) — Каспер Рууд (Норвегия).

В другом матче еще один представитель США Джеффри Джон Вольф обыграл аргентинца Диего Шварцмана — 6:1, 6:4, 6:4. Следующим соперником 67-й ракетки мира Вольфа станет либо Майкл Ммо (США), либо Александр Зверев (Германия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Томми Пол (США) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 30) — 6:2, 2:6, 6:7 (4:7), 6:3, 6:4

Джеффри Джон Вольф (США) — Диего Шварцман (Аргентина, 23) — 6:1, 6:4, 6:4

Теннис
Australian Open
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