Латиша и Додиг стали победителями Открытого чемпионата Франции в миксте

Чань Латиша из Тайваня и хорват Иван Додиг стали победителями Открытого чемпионата Франции в смешанном разряде.

В финале они победили канадку Габриэлу Дабровски и хорвата Мате Павича со счетом 6:1, 7:6 (7:5). Матч продолжался 1 час 21 минуту.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Микст

Парный разряд

Финал

Чань Латиша/Иван Додиг (Тайвань/Хорватия) - Габриэла Дабровски/Мате Павич (Канада/Хорватия, 2) - 6:1, 7:6 (7:5)