Латиша и Додиг стали победителями Открытого чемпионата Франции в миксте

Чань Латиша из Тайваня и хорват Иван Додиг стали победителями Открытого чемпионата Франции в смешанном разряде.
В финале они победили канадку Габриэлу Дабровски и хорвата Мате Павича со счетом 6:1, 7:6 (7:5). Матч продолжался 1 час 21 минуту.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Микст
Парный разряд
Финал
Чань Латиша/Иван Додиг (Тайвань/Хорватия) - Габриэла Дабровски/Мате Павич (Канада/Хорватия, 2) - 6:1, 7:6 (7:5)
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