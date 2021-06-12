Крейчикова получит за победу на Roland Garros 1,7 миллиона долларов

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла чешке Барборе Крейчиковой в финале Открытого чемпионата Франции по теннису.

Павлюченкова, посеянная под 31-м номером, проиграла Крейчиковой со счетом 1:6, 6:2, 4:6. Матч продолжался 1 час 58 минут.

25-летния Крейчикова за победу на Roland Garros получит в общей сложности 1,7 миллиона долларов. При этом за всю карьеру теннисистка до этого заработала 3,5 миллиона.