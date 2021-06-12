Павлюченкова проиграла Крейчиковой в финале Открытого чемпионата Франции

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла впервые в карьере стать победительницей турнира «Большого шлема». В финале Открытого чемпионата Франции-2021 она проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчикове со счетом 1:6, 6:2, 6:4.

Для 29-летней Павлюченковой это первый выход в финал на турнире «Большого шлема». Лучшими ее достижениями в одиночном разряде были четвертьфиналы на Уимблдоне-2016, Australian Open (2017, 2019, 2020) и US Open-2011.

Кроме того, у нее 17 побед на турнирах WTA. Сейчас она занимает 32-е место в рейтинге.

25-летняя Крейчикова, занимающая 38-е место в рейтинге WTA, является победительницей пяти турниров «Большого шлема» — двух в парном разряде и трех в миксте. В паре она выигрывала Открытый чемпионат Франции в 2018 году и Уимблдон в том же году.

В одиночном разряде лучшим ее результатом до сегодняшнего дня был выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии в прошлом и в этом году.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Барбора Крейчикова (Чехия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) — 6:1, 2:6, 6:4