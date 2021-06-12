Барбора Крейчикова: «Не могу поверить, что выиграла турнир «Большого шлема»

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова прокомментировала свою победу в финале Roland Garros. Она победила россиянку Анастасию Павлюченкову (6:1, 2:6, 6:4)

«Я просто хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня, — сказала Крейчикова в эфире канала Eurosport 1. — У меня была огромная поддержка, вы придали мне столько энергии. В это сложное время, когда продолжается пандемия, очень приятно видеть вас здесь. Очень приятно, что получилось насладиться этим матчем. Я очень счастлива.

Просто хочу поблагодарить Мартину Навратилову, президента Ассоциации тенниса Чехии, мою команду, друзей, всех, кто смотрел матч из дома, моих племянников, моих тренеров, которые смотрели игру дома. Не могу поверить, что выиграла турнир «Большого шлема».

Также Крейчикова поблагодарила своего бывшего тренера Яну Новотну, которая скончалась в 2017 году.

«Ее последними словами мне были такие: «просто наслаждайся и постарайся выиграть турнир «Большого шлема». Просто невероятно, что у меня был шанс встретиться с ней. Она была для меня большим вдохновением. Я знаю, что она смотрит на меня сверху. Очень скучаю по ней и надеюсь, что она счастлива сейчас, потому что я очень счастлива».