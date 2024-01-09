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Сегодня, 08:43

Корнеева и Тимофеева вышли в полуфинал квалификации Australian Open

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российские теннисистки Алина Корнеева и Мария Тимофеева вышли в полуфинал квалификации Australian Open в женском одиночном разряде.

В четвертьфинале Корнеева победила американку Сачию Викери в трех сетах — 6:4, 3:6, 7:5.

Тимофеева выиграла у другой представительницы России Дарьи Астаховой — 6:2, 6:3.

В полуфинале квалификации Тимофеева встретится с австралийкой Астрой Шарма, а Корнеева — с победителем матча Есинь Ма (Китай) — Мириам Булгару (Румыния).

Australian Open-2024 пройдет с 14 по 28 января. Жеребьевка основной сетки турнира состоится 11 января.

Теннис
Australian Open
Алина Корнеева
Мария Тимофеева
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