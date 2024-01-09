Макарова уступила японке Учижиме в первом раунде квалификации Australian Open

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Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла пройти в основную сетку Australian Open.

Россиянка уступила японке Моюке Учижиме в первом раунде квалификации турнира в двух сетах — 2:6, 0:6.

В полуфинале квалификации Учижима сыграет с победителем матча Фиона Ферро (Франция) — Ребекка Шрамкова (Словакия).

Australian Open-2024 пройдет с 14 по 28 января. Жеребьевка основной сетки турнира состоится 11 января.