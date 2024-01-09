Макарова уступила японке Учижиме в первом раунде квалификации Australian Open
Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла пройти в основную сетку Australian Open.
Россиянка уступила японке Моюке Учижиме в первом раунде квалификации турнира в двух сетах — 2:6, 0:6.
В полуфинале квалификации Учижима сыграет с победителем матча Фиона Ферро (Франция) — Ребекка Шрамкова (Словакия).
Australian Open-2024 пройдет с 14 по 28 января. Жеребьевка основной сетки турнира состоится 11 января.
Новости
29 дек 2023 11:31
3
27 дек 2023 15:14
2