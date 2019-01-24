Континен и Пирс сыграют с Эрбером и Маю в финале Australian Open

Финский теннисист Хенри Континен и австралиец Джон Пирс в полуфинале Australian Open в парном разряде обыграли аргентинца Леонардо Майера и бразильца Жоау Соузу со счетом 6:1, 7:6. Также в финал вышла французская пара Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Парный разряд

Полуфинал

Хенри Континен/Джон Пирс (Финляндия/Австралия, 12) – Леонардо Майер/Жоау Соуза (Аргентина/Португалия) – 6:1, 7:6

Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (Франция, 5) – Райан Харрисон/Сэм Керри (США) – 6:4, 6:2