Континен и Пирс сыграют с Эрбером и Маю в финале Australian Open

Финский теннисист Хенри Континен и австралиец Джон Пирс в полуфинале Australian Open в парном разряде обыграли аргентинца Леонардо Майера и бразильца Жоау Соузу со счетом 6:1, 7:6. Также в финал вышла французская пара Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Парный разряд
Полуфинал
Хенри Континен/Джон Пирс (Финляндия/Австралия, 12) – Леонардо Майер/Жоау Соуза (Аргентина/Португалия) – 6:1, 7:6
Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (Франция, 5) – Райан Харрисон/Сэм Керри (США) – 6:4, 6:2
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