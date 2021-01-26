Кирьос объяснил нападки в адрес Джоковича

Австралийский теннисист Ник Кирьос объяснил критику Новака Джоковича, который требовал ослабления карантина для спортсменов накануне Открытого чемпионата Австралии.

«По моему мнению, люди всегда должны ответственность за свои слова и действия. Особенно, когда это касается таких людей, к чьим мнениям прислушиваются миллионы. Думаю, Джокович входит в их число. И вот эти его высказывания в разгар пандемии не к месту, он выбрал непрвильное время. Я не делаю скандальных заявлений, чтобы привлечь внимание СМИ, я воспитан по-другому», — цитирует Кирьоса CNN.

Сам Джокович на прошлой неделе объяснил свою позицию.

Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами турнира являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин. По требованию австралийских властей, все спортсмены обязаны отсидеть 14-дневный карантин перед началом турнира.